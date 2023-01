Basket, i Lions Bisceglie concludono il girone d’andata con una pesante sconfitta esterna

La quindicesima giornata del campionato di serie B, girone D, riserva la sesta sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie per mano di Avellino.

Un match mai messo in discussione quello andato in scena al Pala Del Mauro. Nel primo quarto, i giocatori nerazzurri riescono a racimolare solamente 10 punti contro i 16 dei giocatori di casa. Al 13esimo minuto, Avellino trova già il primo vantaggio in doppia cifra (+11 sul 24-13). Dri e compagni non riescono a mettere a frutto le azioni offensive e si ritrovano a 22 punti di scarto (40-18).

Dopo l’intervallo lungo la storia non cambia. I giocatori irpini, con il tiro realizzato dall’area di Alessandro Marra toccano il +32 (61-29). I ragazzi di coach Nunzi fono alla fine della sfida non hanno potuto fare altro che cercare di arginare i danni, con la sirena finale che arriva sul punteggio definitivo di 80-43.

In vista della prossima partita, in programma domenica 22 dicembre in trasferta con Pescara, i Lions avranno da lavorare sulla percentuale realizzativa (5/26 prima della terza frazione).

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

IVPC Del Fes Avellino – Lions Bisceglie 80-43 (16-10, 25-8, 24-13, 15-12)

IVPC Del Fes Avellino: Alessandro Marra 14 (4/6, 2/3), Giacomo Eliantonio 14 (5/8, 0/0), Matteo Caridà 10 (2/3, 2/9), Riccardo Arienti 10 (0/1, 3/7), Donato Vitale 8 (1/3, 2/6), Andrea Valentini 7 (3/4, 0/0), Daniele Sandri 6 (2/5, 0/1), Marco Venga 6 (2/4, 0/0), Giovanni Carenza 3 (1/4, 0/3), Andrea Bianco 2 (1/2, 0/1), Gabriele Signorino 0 (0/0, 0/0), Boris Vukobrat 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 45 8 + 37 (Giacomo Eliantonio 9) – Assist: 18 (Andrea Bianco 4)

Lions Bisceglie: Gabriel Dron 13 (2/5, 2/8), Filiberto Dri 12 (2/7, 1/5), Matteo Bini 12 (3/9, 0/7), Marcelo Dip 3 (1/3, 0/0), Ferdinando Provaroni 3 (0/0, 1/1), Raphael Chiti 0 (0/2, 0/6), Stefano Borsato 0 (0/0, 0/1), Armando Verazzo 0 (0/1, 0/1), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Davide Vavoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Filiberto Dri, Matteo Bini , Marcelo Dip, Stefano Borsato, Armando Verazzo 4) – Assist: 4 (Gabriel Dron 2)