Basket, i Lions Bisceglie cercano riscatto ospitando al PalaDolmen il Monopoli

Al Paladolmen, con palla a due fissata alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, andrà in scena la settima giornata del campionato di serie B, girone D, che vede affrontarsi i Lions Bisceglie e Monopoli.

I nerazzurri, dopo la sconfitta esterna a favore di Cassino (77-60) possono subito ritornare sulla via dei due punti. Niente è perso per i Lions Bisceglie, che fanno parte di quel gruppo di sei squadre che inseguono il primato che si trova a +4 (a quota 12 punti). I monopolitani nascondono tante insidie e hanno mostrato nelle ultime uscite stagionali una buona solidità di squadra e tanta autostima, soprattutto in occasione dell’ultima vittoria per 86-75 ai danni di Avellino. Il team di coach Nunzi è avvisato, quello contro Monopoli è uno scontro da cui bisogna uscire vittoriosi, per non perdere contatto con le zone alte della classifica.

Fonte foto: Lions Bisceglie