Lions Bisceglie cadono nel finale a Senigallia

I Lions Bisceglie cadono nel finale a Senigallia: sfuma la settima vittoria consecutiva per i nerazzurri, che si arrendono 81-77 sul parquet del PalaPanzini nella 11ª giornata del girone D del campionato di Serie B2.

La striscia di sei successi consecutivi dei Lions Bisceglie si ferma in trasferta contro Senigallia, al termine di una partita combattuta, giocata punto a punto e che ha visto i nerazzurri avanti in più momenti del match, ma puniti nel finale da un parziale di 7-0 che ha deciso l’esito dell’incontro.

Partenza difficile per gli ospiti, subito sotto 9-0, ma bravi a reagire nel secondo periodo e rimettere la gara in equilibrio, senza mai prendere il comando. Il primo vantaggio biscegliese arriva con Anibaldi, sul 48-50 nel terzo periodo, ma i padroni di casa rispondono con un 8-0 che ristabilisce le gerarchie. Stesso copione anche a fine terzo quarto: Montanari firma il 60-61, ma Senigallia ribalta ancora con un altro break da otto punti.

Nel finale, la tripla di capitan Di Dio e il canestro di Anibaldi valgono il 74-77, ma i Lions non segnano più: Senigallia pareggia, sorpassa e chiude il match dalla lunetta con Clementi e Giampieri protagonisti.

La squadra di coach Console esce sconfitta ma a testa alta da un campo difficile, restando comunque nelle posizioni alte della classifica e pronta subito a riprendere da dove ha appena lasciato.

Foto di Cristina Pellegrini.

Senigallia-Lions Bisceglie 81-77

Senigallia: Giampieri 9, Battisti 9, Sirri 9, Sablich 11, Cicconi Massi 10, Clementi 13, Tourn 12, Foglietti 5, Di Francesco 3. N.e.: Virelles, Bomprezzi. All.: Petitto.

Lions Bisceglie: Montanari 11, Di Dio 13, Anibaldi 26, Tartaglia 8, Gueye 8, Gogishvili 7, Festinese 2, Sheqiri 2, Spernanzoni. N.e.: Di Lollo Capurso. All.: Console.

Arbitri: Giardini (Pesaro), De Rosa (Vallefoglia).

Parziali: 28-22; 48-46; 68-61.

Tiri da due: Senigallia 17/36, Bisceglie 24/34

Tiri da tre: Senigallia 12/25, Bisceglie 9/27

Liberi: Senigallia 11/22, Bisceglie 2/5

Rimbalzi: Senigallia 28, Bisceglie 37

Assist: Senigallia 20, Bisceglie 19