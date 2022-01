Basket, i Lions battono Pozzuoli e centrano la Final Eight di Coppa Italia / CLASSIFICA

Con una grande prova di forza sul parquet del Paladolmen, i Lions Bisceglie riescono ad imporsi su Pozzuoli nella sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B, girone D.

Match che comincia all’inseguimento per i giocatori nerazzurri, che nei primi 3 minuti di gioco si trovano sotto di 7 punti (11-4). Nonostante la grande spinta del pubblico, i campani mettono la freccia e segnano il primo vantaggio in doppia cifra (+11 sul 19-8). Dopo un primo quarto complicato, i ragazzi di coach Nunzi corrono ai ripari chiamando un timeout sul 37-22. Il break porta consiglio ed ecco che il gap si riduce a 6 punti di distacco grazie a Marcelo Dip (39-33). Primo tempo che si conclude sul 41-37.

Nella ripresa Pozzuoli tiene a distanza di sicurezza il sodalizio biscegliese allungando sul +9 (49-40). I Lions cercano di alzare i ritmi di gioco offensivi per ribaltare il risultato ma non si va oltre il -5 (51-46); gli ospiti riescono a capitalizzare ogni azione e a ricacciare indietro i nerazzurri ogni volta che si ripresenta una situazione di pericolo. Alla fine della terza frazione, il tabellone segna 59-53. Ad inizio ultimo quarto i Lions riescono ad andare vicino al pareggio, grazie anche alle rotazioni della rosa (61-59); Enihe suona la carica con la sua tripla (63-62). L’inerzia del match è tutta dalla parte dei padroni di casa, che battezzano il primo sorpasso della partita con Simone Giunta (66-65). Il fattore campo si fa sentire e spinge i biscegliesi alla dodicesima vittoria stagionale sul 72-67, con Dip che chiude definitivamente i conti.

Vittoria tanto meritata quanto sudata; i Lions Bisceglie mantengono salda la testa del girone, ottenendo anche la qualificazione alla Final Eight di coppa Italia. Prossimo appuntamento giovedì 20 in trasferta, per recuperare la sfida d’alta classifica contro Agrigento.

Fonte foto: profilo facebook Lions Bisceglie