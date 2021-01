Basket, Alpha Pharma di scena in casa del Nardò

Il giro di boa del campionato dell’Alpha Pharma Bisceglie si è concluso con una vittoria ai danni del Monopoli. La prima sfida di ritorno del girone D2, vedrà impegnati i giocatori nerazzurri nell’insidiosa trasferta in quel di Nardò.

La compagine biscegliese arriva alla sfida dell’ottava giornata con un parziale stagionale di sei vittorie e una sconfitta, per mano della capolista Taranto. Nardò, quarta forza del campionato, è reduce da quattro successi e tre partite perse. Le due compagini si sono già sfidate nella prima giornata di questa stagione con il team di coach Marinelli che ha avuto la meglio con il punteggio di 99-98. La partita tra Alpha Pharma Bisceglie e Frata Nardò avrà un sapore speciale soprattutto per Georgi Sirakov, ex giocatore della squadra di mister Gianluca Quarta.

In casa Bisceglie l’obiettivo è quello di agganciare la capolista Taranto, che si mantiene lontana con due punti di scarto e ancora imbattuta. Per i giocatori ospitanti la contesa è di vitale importanza, visto che in caso di sconfitta, si allontanerebbe in maniera consistente il gradino più basso del podio (attualmente occupato da Ruvo).

Il match tra Nardò e Alpha Pharma Bisceglie andrà in scena oggi pomeriggio, palla a due ore 18, diretta streaming su “LNP pass”. Arbitrano Giuseppe Scarfò di Palmi (Reggio Calabria) e Marco Guarino di Campobasso.