Basket, Alpha Pharma Bisceglie vince e convince contro Monopoli

L’ Alpha Pharma Bisceglie vince la partita casalinga odierna contro il Monopoli con il punteggio di 71-58. Sfida valevole per la nona giornata del girone D2, campionato di Serie B.

I nerazzurri cominciano il match con lo spirito giusto portandosi subito sul +5 (7-2), con un Matteo Santucci che si mette sulle spalle la squadra. Con l’aiuto delle schiacciate di Fadilou Seck e dei tiri liberi trasformati in punti, il collettivo biscegliese si tiene a debita distanza sul 17-10, per poi chiudere il primo quarto con il tabellone che conta 23-16. Seconda frazione di gara ancora in discesa per Chiriatti e compagni, che mettono la freccia sul 28-20 grazie alla tripla di Fabio Galantino. Gli ospiti non riescono a reagire nonostante i diversi cambi, di conseguenza l’Alpha Pharma Bisceglie riesce a toccare il +13 (33-20). La squadra di Millina deve rimandare la speranza della rimonta nella seconda parte di gara, mentre il secondo quarto si conclude con il parziale di 41-26.

Il terzo periodo è una copia del secondo quarto, con il team di coach Marinelli, che viene trascinato da Matteo Santucci (top scorer di giornata con 17 punti). Il vantaggio sui monopolitani si mantiene sulla doppia cifra (48-38), con qualche tenero tentativo di rimonta di Benedusi e compagni sul 48-41. Niente da fare però, i cestisti biscegliesi non sbagliano un colpo e chiudono la terza frazione sul 57-44, mettendo una seria ipoteca sull’imminente vittoria. L’ultima parte di gara è solo una formalità per il team di coach Marinelli, che amministra il vantaggio sul 67-50. L’abissale vantaggio permette allo staff biscegliese di far subentrare il nuovo acquisto Vincenzo Taddeo, che si è rivelato grande uomo assist. La sirena finale chiude la contesa sul punteggio di 71-58.

La settima vittoria stagionale permette all’Alpha Pharma Bisceglie di toccare quota 14 punti, a -4 dalla capolista ancora imbattuta Taranto. La prossima sfida per i biscegliesi, fissata per il 7 febbraio, è in casa contro Ruvo di Puglia.