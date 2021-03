Basket, Alpha Pharma Bisceglie impegnata contro la capolista Taranto

La prima fase di campionato dell’Alpha Pharma Bisceglie si concluderà con la sfida fuori casa sul parquet “Palafiom” di Taranto. La partita è valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie B, girone D2.

Nel corso della stagione regolare l’Alpha Pharma Bisceglie ha cercato di tenere il passo dei tarantini sperando in un passo falso degli avversari per poter realizzare il sorpasso in classifica ai danni della capolista. Biscegliesi sono reduci dalla vittoria contro i cugini della Pavimaro Molfetta (67-56): il successo casalingo ha ridato slancio e fiducia al team di coach Marinelli, dopo due sconfitte consecutive in terra calabrese. Basket Taranto invece, viene dall’unica sconfitta stagionale esterna per mano di Reggio Calabria (57-55). Chiriatti e compagni hanno un conto in sospeso con il collettivo allenato da coach Davide Olive, uscito vittorioso dalla rocambolesca sfida d’andata con il punteggio di 86-81.

La sfida tra Alpha Pharma Bisceglie e Basket Taranto andrà in scena oggi alle ore 18.00, con diretta streaming sulla piattaforma “LNP pass”. Arbitrano Paolo Sordi di Casalmorano (Cremona) e Matteo Lucotti di Binasco (Milano).