Basket, Alpha Pharma Bisceglie cade in casa contro la Virtus Arechi Salerno

Si conclude con il punteggio di 66-80 la sfida del Paladolmen tra Alpha Pharma Bisceglie e Virtus Arechi Salerno, valevole per la seconda giornata della seconda fase di campionato di Serie B, girone D.

La prima frazione comincia in discesa per l’Alpha Pharma Bisceglie, che riesce a staccare gli avversari di 6 punti (11-5). I nerazzurri calano in fase realizzativa, ecco che al quinto giro d’orologio arriva il sorpasso degli ospiti sul 15-17. I salernitani riescono ad andare sul +5 (19-24) sul finire del primo quarto. Nella ripresa i biscegliesi ricuciono il distacco (26-25), per poi allungare sul +4 (34-30) grazie alla tripla di Vitale. Il sodalizio biscegliese riesce a terminare la prima parte di gara in vantaggio di 2 punti (40-38), dopo aver toccato il +5 sul 38-35.

I primi minuti della ripresa vedono le due compagini affrontarsi senza esclusione di colpi, con continui cambi di vantaggio. Virtus Arechi Salerno prova l’affondo al quarto minuto, lasciando indietro i padroni di casa di 5 punti (47-52). Distacco che si mantiene costante per tutta la terza frazione, che finisce con il tabellone che segna 56-64 per gli ospiti. Il team di coach Gigi Marinelli non riesce a migliorare la propria percentuale realizzativa, con i campani che mettono la freccia sul 66-77. La sirena finale arriva sul punteggio definitivo di 66–80.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Alpha Pharma Bisceglie, che si trova nel momento più complicato della propria stagione. Il prossimo match vedrà i neroazzurri impegnati nella sfida casalinga contro Sant’Antimo. Match che andrà in scena sabato 10 aprile.

Alpha Pharma Bisceglie – Virtus Arechi Salerno 66-80 (19-24, 21-14, 16-26, 10-16)

Alpha Pharma Bisceglie: Matteo Santucci 23 (2/6, 5/9), Donato Vitale 16 (2/4, 4/5), Georgi Sirakov 9 (3/7, 1/8), Fadilou Seck 7 (3/5, 0/0), Juan manuel Caceres 6 (2/4, 0/2), Andrea Chiriatti 3 (0/2, 1/1), Vincenzo Taddeo 2 (1/3, 0/0), Edoardo Maresca 0 (0/0, 0/2), Fabio Galantino 0 (0/0, 0/0), Domenico Quarto di palo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 24 6 + 18 (Juan manuel Caceres 6) – Assist: 20 (Georgi Sirakov 5)

Virtus Arechi Salerno: Lorenzo Tortù 19 (8/12, 1/4), Marco Mennella 16 (3/4, 2/4), Massimo Rezzano 10 (0/3, 3/3), Antonio Gallo 10 (4/5, 0/1), Roberto Maggio 9 (2/5, 1/5), Andrea Valentini 8 (4/8, 0/1), Antonio De fabritiis 5 (1/2, 1/4), Marco Rossi 3 (0/2, 1/1), Ernesto Beatrice 0 (0/0, 0/1), Antonio pio D’amico 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Massimo Rezzano 9) – Assist: 10 (Roberto Maggio 6)