Basket, Alpha Pharma Bisceglie batte Catanzaro e vola in classifica

Nella terza giornata del campionato di Serie B, l’Alpha Pharma Bisceglie ha la meglio su Catanzaro (89-72). Terza vittoria consecutiva su altrettante partite e prima posizione in classifica tra le mani del girone D2.

Biscegliesi subito in forma nel primo quarto, grazie ad una grande fase offensiva e ad un Sirakov in ottima condizione, infliggono agli avversari un secco 10-0 per poi allungare il distacco sul +13 (22-9). Seconda frazione che prosegue sugli stessi binari, con i nerazzurri che arrivano a toccare i 20 punti di scarto (32-12), per poi bissare il massimo distacco della gara con capitan Chiriatti (49-23). Nei minuti finali della prima parte del match, i giocatori di casa lasciano qualche spazio in più ai catanzaresi che accorciano il gap (49-32).

Ad inizio terza frazione gli ospiti ci prendono gusto, arrivando a “soli” 13 punti da recuperare (49-36). Bisceglie costretta a rimettersi sull’attenti soprattutto in difensa, mantenendo lo scarto a distanza di sicurezza (53-44). Equilibri in campo che vengono mantenuti fino alla fine del terzo quarto (68-54). Ultima parte di gara che è soltanto una formalità per i ragazzi di coach Marinelli, con Fadilou Seck che offre spettacolo con due schiacciate a fine gara (punteggio parziale di 84-64). I nerazzurri chiudono definitivamente i conti (89-72), facendo scendere in campo i giocatori poco utilizzati nelle prime uscite ufficiali.

Anno solare che si conclude con una vittoria per l’Alpha Pharma Bisceglie, nuova capolista con 6 punti a pari merito con Taranto, e con una partita ancora da recuperare.

ALPHA PHARMA BISCEGLIE-CATANZARO 89-72

Alpha Pharma Bisceglie: Molteni, Sirakov 22, Santucci 12, Caceres 14, Seck 7, Vitale 15, Chiriatti 8, Maresca 8, Galantino 3, Quarto di palo, Tatoli, Mastrodonato. Allenatore: Marinelli.

Catanzaro: Cucco 13, Procopio 2, Moretti 6, Morciano 9, Tomasello 13, Battaglia 18, Petronella 9, Milijanic 2, Scianaro, Shvets. Allenatore: Formato.

Arbitri: Marzo di Lecce, Lenoci di Massafra (Taranto).

Parziali: 27-12; 49-32; 68-54.

Note: uscito per cinque falli Tomasello. Tiri da due: Alpha Pharma Bisceglie 25/41, Catanzaro 25/51. Tiri da tre: Alpha Pharma Bisceglie 10/24, Catanzaro 4/16. Tiri liberi: Alpha Pharma Bisceglie 9/10, Catanzaro 12/19. Rimbalzi: Alpha Pharma Bisceglie 41, Catanzaro 31. Assists: Alpha Pharma Bisceglie 17, Catanzaro 5.

Foto di Sara Angiolino