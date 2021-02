Basket, Alpha Pharma Bisceglie a caccia della vittoria contro Reggio Calabria

Dopo la battuta d’arresto per mano di Catanzaro, l’Alpha Pharma Bisceglie sarà impegnata oggi nella trasferta contro Reggio Calabria. Sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, girone D2.

I giocatori di casa occupano la penultima posizione in classifica, reduci dalla sconfitta per 62-52 contro il fanalino di coda Monopoli. I biscegliesi conoscono le insidie della sfida, soprattutto dal punto di vista difensivo, visto che i calabresi avranno voglia di riprendere la via della vittoria e sganciarsi da una posizione scomoda. Sulla carta il team di coach Gigi Marinelli è favorito, visto il successo nel girone d’andata contro Reggio Calabria con il punteggio di 71-69.

Il match tra Reggio Calabria e Alpha Pharma Bisceglie andrà in scena oggi pomeriggio, palla a due ore 18.00, con diretta streaming sulla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Eugenio Roberti e Giuseppe Vastarella di Napoli.