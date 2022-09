“Bari Zerobarriere 2022 – Europe Triathlon Para Cup”: tante stelle in gara domenica

È intenso e senza sosta il lavoro del comitato organizzatore per rifinire gli ultimi dettaglio in vista dell’edizione 2022 di “Bari Zerobarriere”, evento che animerà il capoluogo pugliese nel prossimo weekend fregiandosi anche della disputa dell’unica tappa italiana della “Europe Triathlon Para Cup”.

I particolari della manifestazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione in programma venerdì 16 settembre, alle 11:00, nell’Arena del Dipartimento di Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia alla Fiera del Levante (padiglione 107).

Per l’occasione sono previsti gli interventi di Riccardo Giubilei (presidente nazionale FITri), Pascal Salamin (membro consiglio direttivo Europe Triathlon Union), Angelo Giliberto (presidente Coni Puglia), Giuseppe Pinto (presidente Cip Puglia), Pietro Petruzzelli (assessore allo sport Comune di Bari), Luca Scandale (direttore generale PugliaPromozione), Elio Sannicandro (direttore generale Asset), Gabrielle Coppola (docente Università degli Studi di Bari), Nicola Intini (race director) e Marco Livrea (presidente cooperativa Zerobarriere).

Annunciati, nel frattempo, i nomi dei protagonisti più attesi della kermesse agonistica di domenica (inizio gara alle 8.45 sul lungomare Nazario Sauro, all’altezza della spiaggia Pane e Pomodoro). L’Italia schiererà una compagine agguerrita e competitiva formata da nove atleti (più una guida) che puntano ad ottenere risultati di prestigio assoluto.

Nella categoria PTWC ci sarà il campione italiano Giovanni Achenza, che quest’anno ha già conquistato una medaglia d’oro a Coruña, una d’argento a Swansea e una di bronzo a Montreal; insieme a Giuseppe Romele, fresco trionfatore ad Alhandra e a Rita Cuccuru, che ad Alhandra ha conquistato la medaglia di bronzo. La campionessa italiana Francesca Tarantello sarà in gara nella categoria PTVI, con Silvia Visaggi come guida: nel 2022 l’azzurra ha già conquistato una medaglia d’argento a Montreal. Un altro campione italiano, Gianluca Valori, sarà in lizza nella categoria PTS2. Nelle categorie PTS3 e PTS5 l’Italia sarà rappresentata da altri due detentori del titolo tricolore come Giovanni Sciaccaluga e Fabrizio Suarato. Infine, nella categoria PTS4 ci sarà la campionessa tricolore Azzurra Carancini, mentre in ambito maschile i riflettori saranno puntati sul salentino Pierluigi Maggio, vice campione italiano di categoria.