Avvicendamento tra i pali per il Bisceglie Calcio

Avvicendamento tra i pali per il Bisceglie Calcio, che annuncia la risoluzione consensuale con Stefano Tarolli, ringraziandolo, in una nota, per l’impegno e augurandogli il meglio per la sua carriera, e subito dopo l’acquisizione del suo sostituto.

Si tratta del classe 2003 Francesco Baietti. Prodotto del vivaio del Napoli, Baietti viene da due stagioni in Serie D, passate tra Casarano e Fidelis Andria, con l’ultima molto positiva; con solo 24 reti subite in 29 presenze, contornate da 9 clean sheet.