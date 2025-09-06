Avversarie salentine per Bisceglie ed Unione Calcio nel terzo turno di Eccellenza

Archiviato positivamente il primo turno infrasettimanale della stagione con due vittorie, è già tempo di tornare in campo per Bisceglie ed Unione Calcio che, domani pomeriggio alle ore 15.30, affrontano rispettivamente Novoli e Galatina nella terza giornata del campionato di Eccellenza con l’obiettivo di confermare l’ottimo avvio di torneo.

Il primissimo tour de force della stagione non ha impensierito i nerazzurri di mister Di Meo che partiti per disputare un campionato di vertice non hanno deluso nelle prime due uscite stagionali siglando ben otto reti nelle sfide con Foggia Incedit e Polimnia a fronte di un solo gol subito. Aver fatto bottino pieno ha consentito subito ai biscegliesi di cancellare la penalizzazione in classifica, di issarsi a quota 5 punti e di restare agganciati alle big del torneo come Brindisi e Canosa. La sfida del “Ventura” contro il Novoli, però, è da prendere con le pinze per i nerazzurri, che si trovano al cospetto di un avversario come sempre molto ostico e ancora imbattuto dopo i primi centottanta minuti di gioco. I salentini, infatti, hanno raccolto due pareggi contro Atletico Acquaviva (1-1) e Toma Maglie (0-0) confermandosi una squadra insidiosa e attrezzata per la categoria. L’arbitro designato per il match è il perugino Giuseppe Ciorba coadiuvato dagli assistenti da Angelo Conversa di Bari e Thomas Garofalo di Molfetta.

Avversaria salentina anche per l’Unione Calcio di mister Rumma che, in trasferta allo stadio “Specchia”, fa visita ad un Galatina in cerca di riscatto dopo un inizio di torneo avaro di soddisfazioni. I leccesi, infatti, non hanno ancora trovato la vittoria avendo conquistato solo un pareggio esterno contro il Gallipoli che ha fatto seguito alla pesante sconfitta casalina per 0-3 patita all’esordio contro il Brindisi. Una gara che si preannuncia comunque difficile per gli azzurri contro una squadra che non più tardi di quattro mesi fa chiudeva il campionato di Eccellenza al secondo posto alle spalle della corazzata Barletta e desiderosa quindi di archiviare immediatamente un inizio complicato per dare fastidio a tutte le rivali d’ora in avanti. Sul fronte opposto, tuttavia, i biscegliesi vogliono bissare il successo colto contro la Virtus Mola per confermare le ottime impressioni fornite all’esordio. L’arbitro della sfida sarà Ivo D’Ambrosia della sezione di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Garofalo di Bari e Dario Gagliardi di Molfetta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)