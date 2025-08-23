Atletico Bisceglie, tre nuovi rinforzi per la prossima stagione

L’Atletico Bisceglie continua a costruire la rosa in vista della nuova stagione, annunciando tre importanti innesti che andranno a rafforzare sia il centrocampo che il reparto offensivo.

Il primo nuovo acquisto è il giovane mediano biscegliese Christian Cianciana, classe 2003. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Don Uva, Cianciana ha dovuto affrontare un lungo stop di un anno e mezzo per infortunio, ma è tornato in campo con grande determinazione distinguendosi nelle ultime tre stagioni con le Eagles, tra Seconda e Terza categoria. Ora è pronto ad affiancare Thiago, Marco Sinigaglia e Antonello Fiorentino nella linea mediana dell’Atletico.

Il club ha poi ufficializzato l’arrivo di Marco Amato, esterno offensivo classe 1989. Cresciuto nel settore giovanile del Giovinazzo Calcio, Amato ha disputato cinque stagioni da protagonista con la Virtus Molfetta in Prima categoria tra il 2014 e il 2019. Dopo una pausa dal calcio giocato, è tornato in campo con l’Academy Giovinazzo, contribuendo al raggiungimento della finale play-off di Terza categoria nella scorsa stagione. Con la sua esperienza, rappresenta un valore aggiunto per l’attacco biscegliese.

Il terzo colpo di mercato è il giovanissimo Mattia La Notte, classe 2006, esterno offensivo biscegliese. Cresciuto nel Don Uva, ha vestito anche le maglie di Green Bisceglie, Unione Calcio e Bisceglie Calcio 1913, dove ha militato nei giovanissimi nazionali. Dopo un nuovo passaggio nel settore giovanile del Don Uva e dell’Unione, ha avuto modo di allenarsi con le prime squadre dei due club. Abile nel ruolo di esterno sinistro con rientro sul destro, ideale in un modulo 4-2-3-1, può adattarsi anche ad altre posizioni offensive.