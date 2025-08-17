Atletico Bisceglie, tra i pali arriva Christian Colaluce

Nuovo rinforzo tra i pali per l’Atletico Bisceglie in vista della stagione 2025-2026. La società ha annunciato l’arrivo del portiere trentenne Christian Colaluce, originario di Giovinazzo, reduce da tre stagioni con l’Academy Giovinazzo in Terza Categoria. Un innesto che, insieme a Marco Lavacca, assicura al tecnico Preziosa solidità ed esperienza nel reparto difensivo.

Classe 1995, come il compagno Antonio Lombardi, Colaluce è cresciuto calcisticamente nel Giovinazzo, dove ha militato fino alla Prima Categoria, passando anche per Seconda e Terza. Nel 2021-2022 ha vestito la maglia della Fulgor Molfetta, prima di intraprendere un triennio da protagonista con l’Academy Giovinazzo.

Oltre al ruolo da estremo difensore, nell’ultima stagione ha ricoperto anche quello di direttore sportivo, dimostrando leadership e versatilità. Adesso la nuova avventura con l’Atletico Bisceglie, dove porterà la sua esperienza e il suo carisma con l’obiettivo di contribuire a traguardi ambiziosi.