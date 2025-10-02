Atletico Bisceglie: test positivi e nuovi innesti in vista della Terza Categoria

Prosegue con entusiasmo la preparazione dell’Atletico Bisceglie in vista del prossimo campionato di Terza Categoria. La squadra allenata da Francesco Preziosa è giunta alla quinta settimana di lavoro e ha già messo minuti preziosi nelle gambe grazie a una serie di test amichevoli: prima la sfida interna contro la formazione senior CSEN Over 25, poi due impegni esterni con le Juniores di Polisportiva Trani e Ideale Calcio Bari.

Al “Bovio” di Trani i rossoblù hanno fatto bene con un netto 8-2, dimostrando coesione e qualità in ogni reparto. Buone indicazioni anche dall’allenamento congiunto disputato a Bari, sul sintetico del “Mirko Variato”, concluso con un 2-2 contro l’Ideale. La preparazione atletica della squadra è seguita dal prof. Pasquale Evangelista, mentre quella specifica dei portieri è affidata a Domenico Ingravalle, ex estremo difensore di calcio e futsal.

Sul fronte del mercato, la società ha ufficializzato due nuovi rinforzi: l’attaccante Brandon Goffredo, classe 2001, con esperienze in Unione Calcio, Bisceglie e Montecatini, e il portiere classe 2004 Nicola Lopopolo, ex Unione Calcio e Virtus Bisceglie. Contestualmente, è stato definito anche il trasferimento temporaneo del difensore centrale Riccardo Zagaria all’ASD Trani, altra compagine iscritta al torneo.

Il campionato interprovinciale, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Bari e che comprende squadre anche dalla BAT, vedrà ai nastri di partenza 14 formazioni: oltre all’Atletico Bisceglie ci saranno Borgovilla Barletta, Football Acquaviva, Footballite Adelfia, Fulgor Molfetta, Liberty Bari, New Carpediem Barletta, New Team Cellamare, Next Club Molfetta, Next Gen Bisceglie, Pugliese Bitonto, Real Molfetta, Trani Ponte Lama e Warriors Bari. La squadra rossoblù attende ora la pubblicazione del calendario ufficiale per pianificare al meglio l’esordio stagionale. (Credit foto: Atletico Bisceglie)