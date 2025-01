Atletico Bisceglie, pari e rimpianti con la Virtus Molfetta / CLASSIFICA

Parte con un pareggio il girone di ritorno dell’Atletico Bisceglie che al “Di Liddo” impatta per 0-0 contro la Virtus Molfetta nell’ottavo turno del campionato di Terza Categoria BAT.

Partono meglio i padroni di casa che al 13′ centrano la traversa con Cassanelli mentre, al 36′ Riccardo Liso, ben servito da Thiago, manda fuori da posizione invitante. Nella ripresa, la prima azione degna di nota arriva al 30′ con Liso che non sfrutta bene un calcio di punizione dai venti metri. Al 78′ i biscegliesi restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Brindicci. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Preziosa sfiorano il vantaggio con Thiago la cui conclusione non centra il bersaglio grosso.

In virtù del pareggio interno, l’Atletico Bisceglie sale a quota 3 punti e sabato prossimo si recherà nella tana del Borgovilla Calcio Sport. La partita, in programma a Barletta, inizierà alle ore 19.00.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Foto: Ufficio stampa Atletico Bisceglie