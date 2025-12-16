Atletico Bisceglie, pari con il Footballite Acquaviva nel debutto allo stadio “Ventura”

Si chiude in parità lo storico debutto sul manto sintetico del “Gustavo Ventura” per l’Atletico Bisceglie di mister Preziosa, che in piena emergenza strappa un 1-1 contro il Footballite Adelfia, formazione meglio posizionata in classifica. Buona la cornice di pubblico per la categoria, con la presenza significativa dei bambini della Scuola Calcio che hanno accompagnato le squadre all’ingresso in campo.

L’Atletico parte con il piglio giusto e al 18’ va vicino al vantaggio con Pompeo, il cui tentativo viene neutralizzato da Soodooah sul primo palo. A metà frazione Lopopolo si fa trovare pronto in uscita, mentre sul fronte opposto Romanelli sfiora il gol su punizione, calciando di poco alto. Nella seconda parte del primo tempo cresce l’Adelfia: al 39’ Lopopolo è decisivo con una grande parata, prima che, sull’azione seguente, gli ospiti colpiscano la parte superiore della traversa. L’unico altro squillo rossoblù arriva da una potente punizione di Minervini, che termina sul fondo.

Nella ripresa si rivede Sinigaglia, non ancora al meglio, ma è l’Adelfia a rendersi pericolosa con un colpo di testa in area. La gara diventa via via più combattuta e spezzettata. Al 76’ Belviso approfitta di un’uscita imprecisa di Lopopolo e firma il vantaggio della squadra di De Sario.

La reazione dell’Atletico è immediata: quattro minuti più tardi Sinigaglia, dalla destra, ristabilisce la parità con un preciso piatto sul secondo palo. Nel finale i padroni di casa sfiorano il colpo del sorpasso con Lombardi, mentre l’Adelfia colpisce una traversa e crea altri brividi allo scadere. In pieno recupero è Stufano a salvare il risultato con un intervento difensivo decisivo. Da segnalare, nei minuti conclusivi, anche il debutto del nuovo acquisto Fabio Capece. (Credit foto: Atletico Bisceglie)