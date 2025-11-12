Atletico Bisceglie e Trani regalano spettacolo: al “Di Liddo” finisce in parità

Derby vibrante e ricco di colpi di scena quello andato in scena al “Di Liddo” tra Atletico Bisceglie e ASD Trani (quarta giornata di Terza Categoria), terminato con un pirotecnico 3-3 al termine di una gara combattuta e segnata da diverse decisioni arbitrali contestate.

Il Trani di mister Petrocelli parte con il piede sull’acceleratore, creando tre nitide occasioni nei primi minuti. Solo uno strepitoso Lopopolo mantiene inviolata la porta biscegliese, opponendosi alle conclusioni di Pistillo, una delle quali si stampa anche sul palo. Proprio da un rilancio del portiere nasce il vantaggio locale: Liso controlla a metà campo, supera un avversario e batte Rocchitelli con un destro preciso al 18’. Al 26’ è ancora l’attaccante biscegliese a rendersi protagonista, servendo Pompeo, che sfiora il raddoppio, prima di trovare lui stesso la rete del 2-0 grazie all’assist di Lombardi e al velo di Porro. Sembra tutto sotto controllo per l’Atletico, ma al 44’ l’arbitro assegna un rigore discusso al Trani: Grimaldi realizza e riapre il match prima dell’intervallo.

Nella ripresa debutta in rossoblù Nando Minervini, mentre Leo La Notte torna in campo per la prima volta in stagione. Dopo pochi minuti, però, ancora Grimaldi trova il pareggio (2-2) in mischia. L’Atletico reagisce e al 59’ torna avanti grazie al rigore trasformato da Lombardi, concesso per un fallo del portiere su Liso. Il nuovo vantaggio dura fino al 73’, quando Guglielmi firma il gol della domenica con un tiro da lontanissimo che sorprende Lopopolo per il definitivo 3-3.

Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma il risultato non cambia. Un pareggio spettacolare che lascia qualche rimpianto al Bisceglie, protagonista di una prestazione generosa. (Foto: Atletico Bisceglie)

ATLETICO BISCEGLIE – TRANI 3-3

ATLETICO BISCEGLIE: Lopopolo, Stufano, Napoletano, De Feo, Leuci (53’ L. La Notte), Cianciana (46’ Minervini), Fiorentino, Pompeo, Liso (69’ Mastrototaro), Lombardi, Porro. A disposizione: Colaluce, Lavacca, Thiago, A. Ferrante, M. La Notte, De Marco. Allenatore: Francesco Preziosa.

TRANI: Rocchitelli, Zagaria, Forte (46’ Di Venosa), Corrieri, Guglielmi (69’ Pappalettera), Pistillo, Conversano, Grinaldi (57’ F. Ferrante), Di Bari (83’ Canosa), Vino, Fucci (57’ Sciancalepore). A disposizione: Angarano, Giannotti. Allenatore: Mario Petrocelli.

ARBITRO: Pietro Quaranta della sezione di Bari.

MARCATORI: 18’ Liso (A), 26’ Pompeo (A), 44’ rigore e 49’ Grimaldi (T), 59’ Lombardi rigore (A), 73’ Guglielmi (T)

AMMONITI: Porro, Liso Napoletano, L. La Notte (A), Forte, Rocchitelli (T). ESPULSI: al 90’ l’allenatore Preziosa (A).

NOTE: 50 spettatori circa. Recupero: 0’ pt, 5’ st.