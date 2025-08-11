Atletico Bisceglie, colpo da novanta: arriva l’attaccante Antonio Lombardi

L’Atletico Bisceglie ha ufficializzato l’acquisto di Antonio Lombardi, attaccante classe 1995, considerato il rinforzo più importante nella storia recente del club. Nato a Foggia e destro naturale, Lombardi è un giocatore duttile capace di ricoprire i ruoli di centravanti, ala o seconda punta.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus San Michele, si è messo in mostra già a tredici anni, attirando l’attenzione del Lecce, con cui ha completato la trafila fino alla Primavera. Nel 2013 ha partecipato alla Viareggio Cup con due presenze, contro Napoli e New York, prima di esordire in Serie D a soli diciotto anni.

La sua carriera lo ha portato a vestire numerose maglie tra Serie D ed Eccellenza in diverse regioni italiane: Vibonese, San Severo, Vieste, Gioventù Calcio Dauna, Corigliano, Fides Scalera, Manfredonia, Montorio, Real Forio, Gragnano, Roccasicura e Città di Isernia Fraterna, dove ha raggiunto più volte la doppia cifra di gol. Negli ultimi anni ha militato nel Real Siti e nell’Academy Giovinazzo, contribuendo alla finale play-off nell’ultima stagione.

Con un bagaglio di esperienza maturato in campionati impegnativi e un istinto realizzativo collaudato, Lombardi rappresenta un innesto di qualità e leadership per la formazione guidata da mister Preziosa, che punta a far crescere il giovane gruppo con l’apporto determinante del nuovo bomber.