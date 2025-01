Atletico Bisceglie beffato nel finale nel derby con il Trani / CLASSIFICA

Quarto pareggio stagionale per l’Atletico Bisceglie che nel match valido per la decima giornata del campionato di Terza Categoria impatta per 1-1 nel derby con l’Asd Trani. Un punto che sta stretto ai biscegliesi acciuffati solo nel finale da un calcio di rigore al termine di una partita ben giocata.

Il rientro di capitan Leuci fa da contraltare all’assenza per squalifica di Enrico Brindicci nelle fila dei biscegliesi, che scendono in campo determinati a cogliere il primo successo in campionato nonostante il buon valore degli avversari, terzi in classifica. Nel primo tempo la partita è decisamente equilibrata con l’Atletico Bisceglie a rendersi maggiormente pericoloso nel segmento iniziale con Porro che sfiora due volte il vantaggio. La risposta tranese non tarda ad arrivare e un attento Lavacca sventa due pericolose occasioni per gli ospiti che, però, rischiano molto al 39′ quando Cusmai sfiora il vantaggio con una rasoiata che lambisce il palo. Biscegliesi autori, dunque, di un buon primo tempo che si conclude però nel peggiore dei modi con il grave infortunio occorso a Porro, un episodio che ha interrotto la partita per diversi minuti per permettere i soccorsi allo sfortunato calciatore di casa al quale sono stati applicati ben nove punti di sutura.

Passato lo spavento, al rientro dall’intervallo le due squadre hanno risentito dello stop e nei primi minuti della ripresa la gara staziona a metà campo con i due tecnici che provano a sbloccare la situazione attingendo dalle rispettive panchine. Alla prima occasione utile, però, i locali spezzano l’equilibrio con uno splendido calcio di punizione trasformato da Liso dai venti metri al 65′. L’esecuzione perfetta del giocatore di casa trafigge l’incolpevole portiere ospite per l’1-0 biscegliese. L’Atletico prova a legittimare il vantaggio non concedendo occasioni ai tranesi fino all’82’ quando l’arbitro ravvisa un fallo in area biscegliese concedendo un rigore tra le vibranti proteste dei locali. Dal dischetto Sciancalepore rimane freddo e supera Lavacca siglando l’1-1. La rete del pareggio è il preludio ad un finale scoppiettante nel quale le due squadre provano entrambe a vincere. A centoventi secondi dal novantesimo è Amoruso per l’Atletico a sfiorare il 2-1 colpendo il palo, legno pareggiato in pieno recupero dagli ospiti con Anastasia, il cui bolide dalla distanza si stampa sul palo. Sempre nel recupero i due portieri blindano l’1-1 con due interventi strepitosi che negano il successo ad una delle due compagini.

Il pareggio conquistato lascia sempre l’Atletico Bisceglie sul fondo della graduatoria. Sono ora 4 i punti per i biscegliesi che continueranno ad andare a caccia della vittoria nel recupero della gara rinviata per maltempo contro il Borgovilla. (FOTO: UFFICIO STAMPA ATLETICO BISCEGLIE)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA TERZA CATEGORIA