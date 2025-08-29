Atletico Bisceglie, altri quattro nuovi innesti ufficializzati in rosa

L’Atletico Bisceglie rafforza la rosa in vista del prossimo campionato ufficializzando quattro nuovi arrivi che andranno a dare solidità ed esperienza al gruppo a disposizione dello staff tecnico.

Il primo innesto è quello di Marco De Feo (in basso a destra), difensore centrale classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Palese e con esperienze in Eccellenza a Locorotondo. Dopo un periodo di inattività, ha ritrovato la passione agonistica con l’Academy Giovinazzo, dove ha giocato nell’ultima stagione insieme a diversi futuri compagni di squadra.

Sulle corsie esterne arriva invece Michele Noviello (in basso al centro), terzino destro del 1998, formatosi nel Giovinazzo con cui ha militato tra Prima Categoria e Promozione dal 2014 al 2018. Dopo una parentesi nel calcio a 5, ha disputato tre stagioni con l’Academy Giovinazzo, centrando la finale play-off nell’ultima annata.

A completare il pacchetto difensivo si aggiunge anche Nicolò Stufano (in basso a sinistra), difensore centrale classe 1998, anch’egli cresciuto nel Giovinazzo Calcio e reduce da tre campionati consecutivi in Terza categoria con l’Academy.

In attacco, il club rossoblù accoglie Marco Pompeo (foto slider), classe 1999, attaccante abruzzese cresciuto nel Miglianico con presenze in Eccellenza e Promozione, oltre a esperienze con Ortona e Canosa Sannita. La sua ultima avventura è stata proprio all’Academy Giovinazzo, società che ha rappresentato un vero serbatoio per i nuovi innesti biscegliesi.

Con questi quattro rinforzi, che si aggiungono ai già annunciati Colaluce, Lombardi, Amato e Fiorentino, l’Atletico Bisceglie consolida un gruppo ambizioso e pronto a vivere da protagonista la nuova stagione.