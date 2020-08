Atletica leggera, quattro biscegliesi in gara ai campionati assoluti

Da oggi, venerdì 28, a domenica 30 agosto, andranno in scena i Campionati Italiani assoluti di ateltica leggera a Padova. Alla manifestazione sono presenti quattro biscegliesi: Eusebio Haliti, Lucia Pasquale, Carmelo e Anna Musci.

La prima a scendere in pedana sarà proprio Anna Musci, 16enne sorella di Carmello, che è riuscita a ottenere il tempo minimo per partecipare alla competizione. L’atleta dell’Alteratletica Locorotondo sarà protagonista oggi (ore 19.15) per le fasi eliminatorie; in caso di superamento della fase iniziale, la finale sarà disputata sabato 29 alle ore 17.30.

La 25enne Lucia Pasquale ha tanta voglia di rimettersi in gioco nella specialità dei 400m. La portacolori dell’Acsi Atletica, allenata da Tonino Ferro, scenderà in pista per le batterie iniziali sempre oggi alle 19.25, con finale programmata sabato 29 (ore 19.20). Da valutare anche la partecipazione agli 800m e alla staffetta 4×400 di domenica 30 .

Il veterano Eusebio Haliti sarà invece impegnato nei 400m ostacoli, consapevole di poter fare il colpo, essendo accreditato con il secondo tempo in assoluto (50.98). Batterie eliminatorie sabato ore 12 ed eventuale finale in programma domenica alle 18.55.

Ultimo in ordine, Carmelo Musci competerà nelle gare del lancio del disco (si parte oggi alle ore 18.30 con finale sabato ore 16.50) e del getto del peso (fasi eliminatorie sabato 19.15 e fasi finali domenica 18.30). Big Carmelo, in forza alle Fiamme Gialle, nel getto del disco ha la sesta misura d’accredito, invece nel getto del peso, ha la quinta misura d’accredito assoluta. In entrambe le gare il biscegliese, proverà ad accedere alle finali con il minor numero di lanci effettuati per conservare la condizione fisica.