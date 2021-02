Atletica leggera indoor, Todisco segna nuovo record regionale assoluto

Si sono conclusi due giorni di gare intense nel Palaindoor di Ancona. Tra sabato e domenica tanti gli atleti biscegliesi impegnati nel meeting nazionale: Adriana Cosmai e Claudio Germinario protagonisti nel salto in lungo. Sul fronte velocità invece ci sono Antonella Todisco (60 metri), Giovanni Vecchio (60 metri), Fabio Sinigaglia (sui 60 e 200 metri) e Sara Di Leo (200 e 400 metri).

La prima atleta a scendere in pedana è stata Adriana Cosmai, che ha concluso la propria gara in terza posizione generale, con la misura di 5.94 metri. Performance non facile per la portacolori dell‘Olimpia Molfetta, che ottiene il proprio personal best al terzo tentativo dopo due nulli, nella giornata di sabato.

Domenica mattina è arrivato l’acuto di Antonella Todisco, che è riuscita a guadagnare il pass per il turno successivo con il crono di 7.59. Nella finale arriva il tocco di qualità della classe 2002: il miglior tempo personale di 7.55 ( nuovo record regionale assoluto) le permette di chiudere in seconda posizione generale, dietro a Herrera Abreu (7.50).

Nella velocità maschile, anche Giovanni Vecchio migliora il proprio tempo personale di 7.42, addirittura ritoccandolo nella finale, arrivando a sfiorare la barriera dei 7 secondi (7.04). Stessa storia anche per il compagno di squadra Fabio Sinigaglia, il quale prima guadagna l’accesso agli ultimi posti per le batterie finali, per poi chiudere la pratica con un soddisfacente 7.30 (segnando un miglioramento di un decimo dal suo accredito di 7.40). L’ultima a scendere in pista in mattinata è stata la velocista dell’Alteratletica Locorotondo Sara Di Leo, che ha concluso i due giri di pista in quinta posizione nella propria serie, con il crono di 1 minuto e 69 centesimi.

Nel pomeriggio arriva il turno del saltatore Claudio Germinario. L’atleta in forza all’Amatori Cisternino, comincia la sua gara con un nullo, per poi finire con la lunghezza di 5 metri e 47, preceduto da un salto di 5 metri netti. Chiudono la rassegna tricolore Fabio Sinigaglia e Sara Di Leo (entrambi sui 200 metri): rispettivamente con il crono di 23 secondi e 59 centesimi per l’alfiere dell’Amatori Cisternino e 27 secondi netti per l’atleta nata nel 2003.