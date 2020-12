Atletica leggera, Carmelo Musci: “Obiettivo 2021 gli Europei Under 23”

Il 2020 dell’atletica leggera si conclude con la nomina di Carmelo Musci come atleta dell’anno per la categoria Under 20 a livello nazionale. I numeri sono chiari; in un’annata senza precedenti dal punto di vista della preparazione e della certezza del calendario gare, l’atleta biscegliese è riuscito comunque ad imporsi sulle classifiche mondiali: prima posizione nelle categorie giovanili, sia nel getto del peso che nel lancio del disco.

“Sono molto felice che mi abbiano nominato atleta dell’anno 2020, se dovessi mettere a confronto tutte le mie medaglie con questo premio, penso che i primati e le prestazioni in gara saranno sempre al primo posto – afferma il lanciatore in forza alle Fiamme Gialle – ma è stata comunque una grandissima soddisfazione”. I risultati ottenuti nell’anno agonistico 2020, hanno ancora più valore, viste le difficoltà che tutti gli sportivi hanno dovuto affrontare, per mantenere una forma brillante in regimi di lockdown: ”È stato un anno complicatissimo dal punto di vista logistico, ma sono molto contento per essere riuscito a ricavare questi risultati anche con il lockdown – sottolinea – e con la chiusura degli impianti sportivi”.

Carmelo Musci però lancia già lo sguardo per l’anno che verrà: “La preparazione invernale sta procedendo benissimo, sto migliorando tanto tecnicamente e spero di continuare così”. Il 2021 sarà un anno di cambiamento per l’atleta allenato da Gaetano D’Imperio, visto che i nati nel 2001 dovranno affrontare il cambio di categoria: “Da gennaio in poi gli obiettivi da centrare saranno la qualificazione agli europei Under23 a Bergen (Norvegia) in estate e gareggiare tanto – continua – visto che l’anno prossimo c’è il salto di categoria e vorrei farlo al meglio” conclude Carmelo Musci.

“Big” Carmelo è riuscito ad aggiudicarsi la nomina di atleta dell’anno Under 20 (insieme a Larissa Iapichino per le donne), tramite voti espressi da una giuria di qualità e dagli appassionati d’atletica leggera sulle pagine social federali.