Atletica leggera, Antonella Todisco centra il minimo per i Mondiali under 20

Domenica 25 aprile, si è conclusa la prima fase regionale dei campionati di società. Al “Bellavista” di Bari gli atleti biscegliesi Antonella Todisco, Adriana Cosmai, Carmelo e Anna Musci hanno dominato nelle rispettive specialità.

Antonella Todisco è quella che ha sorpreso di più. Sulla distanza dei 100 metri piani, l’atleta in forza all’Alteratletica Locorotondo ha fatto segnare il miglior crono di 11 secondi e 78 centesimi. Il tempo ottenuto sulla distanza corta è il nuovo record regionale di categoria, ma è anche il minimo per la qualificazione ai campionati mondiali under 20 di Nairobi.

Tra i fratelli Musci si è distinta la più piccola Anna Musci. La lanciatrice biscegliese è stata la leader assoluta nel getto del peso (3 kg), ottenendo la misura di 16 metri e 52 centimetri, ritoccando il record regionale assoluto. Stessa storia anche nel lancio del disco con la misura di 39 metri e 19 centimetri. Carmelo Musci (campione italiano di peso e disco indoor) non ha avuto grandi difficoltà nel vincere la gara del lancio del disco con 55 metri e 59 centimetri.

Nel lungo ha primeggiato Adriana Cosmai con il salto di 5 metri e 57 centimetri. Non ha vinto ma ha ben figurato il velocista Giovanni Vecchio sui 100 metri. Tempo di 11 secondi e 19 centesimi, che equivale al gradino più basso del podio.

Immagini di atleticalive.it