Atletica leggera, Anna Musci nuova campionessa italiana Juniores nel getto del peso

In occasione dei campionati italiani Juniores, andati in scena in questo weekend nell’iconico Palaindoor di Ancona, la biscegliese Anna Musci si è laureata nuova campionessa italiana nella specialità del getto del peso.

La lanciatrice classe 2004 in forza all’Alteratletica Locorotondo è stata protagonista di una gara impeccabile, con sei lanci tutti oltre la soglia dei quindici metri. La misura migliore è stata di 15,65 metri, valevole anche per il proprio primato personale e soprattutto come nuovo record regionale della Puglia. Molto staccate le avversarie in seconda e terza posizione: Benedetta Beneditti (14,17 metri) e Federica Dozio (12,39).

Stagione iniziata con il botto per l’atleta allenata da Gaetano D’Imperio. La famiglia Musci si rivela un vero e proprio vivaio di titoli tricolore per l’atletica biscegliese, dopo i grandi successi nazionali del fratello maggiore Carmelo Musci.