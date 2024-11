Atleta della Bisceglie Running tra i 50mila partecipanti alla Maratona di New York

C’era anche un atleta della Bisceglie Running tra i 50.000 partecipanti in occasione della Maratona di New York tenutasi lo scorso 3 novembre. Si tratta di Alessandro D’Addato che 3 anni fa si infortunò proprio durante il viaggio per partecipare alla Maratona nella Grande Mela.

“Una esperienza fantastica,” dichiara D’Addato, “oltre alla presenza dei 50 mila partecipanti arrivati da tutto il mondo, la vera spinta è stata quella dei 2 milioni di persone distribuite su tutto il percorso. Non facevano altro che incitarmi con tanti “go go Alessandro” che mi hanno fatto passare in secondo piano il crono stabilito.”

“Momenti di pura adrenalina che sono la benzina della passione per la corsa.” commenta il Presidente della Bisceglie Running, Mauro Sasso, “Ringrazio a nome di tutta la nostra società Alessandro, esempio di caparbietà e tenacia, che, nonostante l’inconveniente subìto tre anni fa, ha voluto essere presente e tagliare quel fatidico traguardo nel Central Park di Manhattan. Non a caso abbiamo già delle adesioni di runner pronti a seguire le sue orme alla prossima edizione 2025”.