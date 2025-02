Assoluti lotta libera: cinque biscegliesi portagonisti nel Team Palomba per difendere il titolo

Il Team Palomba e pronto a difendere il titolo di Campione d’Italia in occasione degli Assoluti che si svolgeranno ad Ostia nel prossimo weekend.

Tanti i lottatori biscegliesi che saranno protagonisti: Rossella Palomba e Valeria Simone, nella lotta femminile, Mirko De Nichilo, Dario Troilo e Diego Depalma nella lotta libera maschile. Tre i tecnici al seguito: Tommaso Cilardi, Nicolangelo Samarelli e Giuliano Palomba.

Oltre alla competizione per squadra, si assegneranno anche i singoli titoli per le varie categorie. Il biscegliese Mirko De Nichilo proverà per il terzo anno consecutivo a salire sul podio. Ma anche tutti gli altri atleti della compagine molfettese possono ben figurare nelle loro categorie.

Tutti presenti i più forti atleti italiani: Abraham Conyedo (kg 125), bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Simone Piroddu (kg 57), Campione Europei under 20, Nikoloz Kakhelashvili (kg 97), argento e bronzo agli Europei, Dalma Caneva (kg 68), argento e due bronzi agli Europei, Aurora Russo (kg 57), Campionessa del Mondo under 20, Liuzzi Emanuela (kg 50), bronzo Europeo, e Enrica Rinaldi (kg 76), bronzo Europeo. Assente solo Frank Chamizo (kg 74), due volte Campione Mondiale e quattro volte Campione Europeo.

Sabato 15 febbraio sarà dedicato alla lotta femminile e alla lotta greco romana, mentre domenica 16 scenderà sul tappeto la lotta libera maschile. In entrambi i giorni le gare inizieranno alle ore 10:00 e andranno avanti fino all’incoronazione dei nuovi campioni italiani.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming su https://www.fijlkam.it/livestreaming.