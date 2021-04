Assoluti di nuoto, Elena Di Liddo in vasca per staccare il pass per le Olimpiadi

Occasione importante per Elena Di Liddo, alla ricerca del pass per le Olimpiadi di Tokyo, quella che coincide con i Campionati Assoluti di Nuoto in corso a Riccione..

Il piatto forte della nuotatrice biscegliese sono i 100m farfalla (in programma domani mattina). Categoria in cui detiene il record nazionale assoluto, che non basta però per l’accesso diretto alle Olimpiadi di Tokyo (minimo fissato a 57 secondi e 5 decimi). La Di Liddo, nonostante il miglior accredito con 57 secondi e 7 decimi, se la dovrà vedere con altre nuotatrici di spessore, prima tra tutte la compagna di Nazionale, Ilaria Bianchi. La nuotatrice tesserata col Centro Sportivo Carabinieri è iscritta anche ai 100m stile libero (in programma per questa mattina) e 50 farfalla, che andranno in scena sabato 3 aprile.

Alle gare in corso a Riccione, che proseguiranno fino a sabato, scendera’ in vasca nuovamente la giovanissima Lucrezia Napoletano. La 17enne, dopo lo spendido quinto posto di ieri nei 50 stile liberi (leggi qui) è iscritta per i 100m e 200m stile libero.