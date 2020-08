Assoluti atletica leggera, Carmelo Musci quinto nel lancio del disco

Si è conclusa ieri la seconda giornata di gare, valevoli per i campionati italiani assoluti di Padova. Tanti i biscegliesi che hanno affrontato le rispettive finali, tra cui Carmelo, la sorella Anna Musci e Lucia Pasquale.

Nella finale del getto del disco, per Carmelo Musci arriva una quinta posizione di tutto rispetto, con la miglior prestazione arrivata al quinto lancio (52.82) che separa i due nulli, al quarto e al sesto tentativo. Pomeriggio intenso per l’atleta biscegliese, protagonista anche nelle fasi eliminatorie superate con successo nel getto del peso (misura di 17.10 che gli vale il quarto miglior accredito). Fase finale prevista oggi alle 18.30.

Aveva già sorpreso la sorella di Carmelo Musci, Anna, la quale dopo aver guadagnato la finale del getto del peso, conclude la sua prima grande finale assoluta con l’undicesima piazza (13.12 al secondo lancio). Nessun podio quindi per lei, che però farà tesoro di questa grande esperienza per le prossime gare.

Eusebio Haliti invece, in giornata odierna alle 18.55, scenderà in pista per la finale dei 100m ostacoli, dopo aver superato le batterie iniziali con il crono di 52.36 (settimo tempo assoluto).

Termina male l’avventura agli assoluti per Lucia Pasquale. L’atleta biscegliese in forza all’Acsi Atletica Italia, impegnata nella finale dei 800 metri, si ferma dopo poche decine di metri alla partenza. Probabile un problema di natura fisicia per la Pasquale.