Arriva la “Challenge Swimming Cup” nelle acque del mare di Bisceglie / DETTAGLI

Sabato 4 giugno alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alla darsena centrale del porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi, in via Nazario Sauro, a Bisceglie, sarà presentata la prima edizione della “Estate in Blu Bisceglie – 1° Challenge Swimming Cup”, manifestazione nazionale di nuoto in acque libere, tappa del circuito Grand Prix Italian Open Water Agonisti FIN, che si svolgerà domenica 12 giugno, dalle ore 9 al pomeriggio, nel suggestivo scenario dello specchio acqueo antistante il teatro Mediterraneo fino a Torre Olivieri (“torretta”) a Bisceglie.

La rassegna, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Puglia (Settore nuoto in acque libere) e dalla Società sportiva dilettantistica Sport Project con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Regione Puglia, Puglia Promozione, Marina Militare Comando Marittimo Sud, Guardia Costiera Direzione Marittima Regionale, Guardia di Finanza Reparto Operativo Aeronavale (Roan), e Asi (Associazioni sportive italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni), rientra nella terza edizione del prestigioso campionato itinerante “Open Water Challenge 2022”, un circuito di 6 tappe che, partite da Rodi il 29 maggio scorso, toccheranno anche, nel corso dell’estate, Santa Caterina di Nardò, Vieste, Taranto e Fasano, in un magnifico tour della Puglia che unisce sport a bellezza, aspetti agonistici a turismo e paesaggio naturale.

Madrina della “Estate in Blu Bisceglie – 1° Challenge Swimming Cup” sarà Elena Di Liddo, stella affermata del nuoto italiano e della Nazionale Azzurra.

Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; l’Assessore allo Sport della Città di Bisceglie, Maria Lorusso; il Presidente Fin Puglia, Nicola Pantaleo; il consigliere FIN Puglia, Ruggiero Messina; il Coordinatore regionale FIN Puglia, Lorec Feleqi; il Presidente della Sport Project, Fabrizio Pantaleo; la campionessa di nuoto biscegliese Elena Di Liddo.

Mediapartner dell’iniziativa sono Swimbiz e Swimming Puglia. La sicurezza in mare della manifestazione sarà garantita da Nucleo Puglia Protezione Civile FIN sezione Salvamento e Unità Cinofile Operative della Sics (Scuola Italiana Cani salvataggio).