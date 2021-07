Arbitri, nomine importanti per i biscegliesi Regina e Lamanuzzi

Gli ultimi giorni hanno portato importanti novità sul fronte arbitrale, sia in ambito regionale che nazionale, con i biscegliesi Tommaso Regina e Donato Lamanuzzi che lo scorso 12 luglio hanno ricevuto nomine importanti.

Regina, arbitro benemerito della Sezione di Molfetta, ha ricevuto in questi giorni la nomina di componente del Comitato Regionale Arbitri della Puglia. In carriera Regina è stato assistente arbitrale in Serie A e B; da oltre 20 anni ricopre la carica di Vice Presidente della Sezione Arbitri di Molfetta.

Importante anche la nomina ricevuta da Donato Lamanuzzi che sarà invece componente del Modulo Formazione Tecnica e dello studio del regolamento del futsal. Lamanuzzi ha terminato la carriera arbitrale nella stagiona appena conclusa. Per anni l’ex fischietto biscegliese è stato uno degli arbitri di punta del calcio a 5 italiano dirigendo importanti match dei playoff scudetto e nella Final Eight di Coppa Italia.