Appuntamento d’eccezione al martedì per i Lions, al PalaDolmen arriva Caserta

Impegno d’eccezione per i Lions Bisceglie che scenderanno in campo al PalaDolmen, martedì 25 aprile alle ore 18, per il match contro la JuveCaserta valevole come posticipo del ventottesimo turno del girone D di Serie B.

Una gara importantissima per i nerazzurri di coach Nunzi che hanno dovuto stravolgere il proprio programma settimanale a causa dello spostamento del delicato confronto con i campani, quarti in classifica a quota 38 punti, dovuto all’indisponibilità dell’impianto casalingo in questo fine settimana. A tre giornate dal termine della regular season l’obiettivo dei Lions è di conquistare il maggior numero possibile di punti in modo tale da poter approcciare la post season nelle migliori condizioni possibili in termini di classifica e di morale. L’avversario di giornata, tuttavia, è tutt’altro che semplice considerando le ottime individualità a disposizione della JuveCaserta, tra i quali il grande ex Mathias Drigo, e il brillante momento vissuto dagli ospiti che arriveranno a Bisceglie forti di una striscia positiva di sei successi consecutivi. Le grandi potenzialità dei campani si sono viste anche nel match d’andata, disputatosi lo scorso 18 dicembre, durante il quale Caserta controllò le operazione per larghi tratti della sfida conquistando i due punti grazie al 97-82 finale. Sul fronte opposto i Lions, reduci dal pesante stop patito sul difficile parquet di Roseto, puntano all’immediato riscatto per provare ad avvicinare il sesto posto occupato da Cassino e, soprattutto, per difendersi dagli attacchi delle immediate inseguitrici al fine di preservare il vantaggio del fattore campo nei playoff. Si preannuncia dunque un confronto difficile per i nerazzurri, i quali contano anche sull’appoggio del pubblico di casa per uscire vittoriosi da una match che si preannuncia complesso ma al tempo stesso stimolante.