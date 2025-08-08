Aperta la campagna abbonamenti del Bisceglie Calcio per la stagione 2025/2026

È ufficialmente partita oggi, venerdì 8 agosto, la campagna abbonamenti per seguire il Bisceglie Calcio nella stagione 2025/2026 del Campionato di Eccellenza pugliese.

Gli abbonamenti sono disponibili a € 80 per la Gradinata e a € 160 per la Tribuna. Due i punti vendita fisici già attivi: Betaland in via Monte Pasubio 49/51 e Tabaccheria Sant’Andrea in via Sant’Andrea 68/70. Per chi preferisce la modalità digitale, è possibile acquistare l’abbonamento anche online tramite il portale Etes.it, al link ufficiale: https://www.etes.it/sale/subscription/59260/campagna-abbonamenti-bisceglie-2025-2026.

Rimangono invariate anche le tariffe per i biglietti delle singole gare: € 8 per un posto in Gradinata, ridotto a € 5 per donne e ragazzi under 16; € 15 per la Tribuna, con tariffa ridotta a € 10 sempre per donne e under 16.

Con questa nuova campagna, il club punta a rinsaldare il legame con i propri tifosi, offrendo un’opportunità concreta per sostenere la squadra. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)