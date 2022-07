Antonio Monopoli approda alla Virtus Bisceglie, “Questa avventura una bella scommessa”

Importante operazione di mercato portata a segno dalla Virtus Bisceglie che in vista del prossimo campionato di Prima categoria ha ingaggiato Antonio Monopoli.

Il neo acquisto dei biscegliesi viene da una militanza di sei anni nel Borgorosso Molfetta che ha contribuito a portare sino all’Eccellenza.

“Sono felice ed entusiasta di tornare a giocare a Bisceglie dopo tanti anni – confessa il classe ’92 – non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione di tutto l’ambiente Virtus. Di fatto questa nuova avventura è una bella scommessa, voglio inserirmi in fretta per entrare a far parte di questa squadra al 100%. Sono profondamente convinto del fatto che i risultati si raggiungano per buona parte grazie alla forza del gruppo e credo che lo staff e l’organizzazione che Andrea Montrone ha messo su in questo arco temporale sia ormai coeso e all’altezza per farci davvero divertire quest’anno”.