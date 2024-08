Antonio Mari nuovo Presidente Onorario del Bisceglie Calcio

Il Presidente Vincenzo Racanati e il Consiglio Direttivo de Bisceglie Calcio hanno nominato Antonio Mari nuovo Presidente Onorario del club.

Imprenditore barese attivo nell’ambito dell’ingegneria industriale e delle costruzioni, da sempre coinvolto nel mondo del calcio, Mari è legato al Bisceglie da un grande affetto e da ricordi per i suoi trascorsi da calciatore nerazzurro. Vanta inoltre, a livello dirigenziale sportivo, esperienze a Palo del Colle, Mola di Bari e Altamura.

Il direttivo del Bisceglie Calcio ha ritenuto il suo coinvolgimento in Società, in qualità di Presidente Onorario, “un tassello importante da aggiungere al mosaico dell’identità nerazzurro stellata nel contesto di un rafforzamento strutturale del club anche dal punto di vista finanziario: ad Antonio Mari va un ringraziamento per aver accettato la nuova carica e un in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.