Anticipo mattutino per l’Unione Calcio, Bisceglie ospita Canosa, Don Uva cerca il riscatto

L’ultima domenica del mese di Settembre vede le tre compagini biscegliesi scendere in campo per disputare la seconda giornata del campionato di Eccellenza e Promozione.

Anticipo al mattino per l’Unione Calcio Bisceglie che si recherà al “Paolo Poli” di Molfetta per affrontare il Borgorosso Molfetta in un match che si giocherà in un orario insolito (le 11.00). Gli azzurri di Rumma vogliono dare continuità al successo in rimonta ottenuto contro il Corato. Si tratta di una gara molto ostica considerando che i locali hanno sfiorato la vittoria nella partita contro il Canosa ed annoverano nella rosa calciatori che conoscono bene la categoria come Sallustio, De Santis e gli ex Ventura e Vitale (entrambi a segno nell’ultimo turno). Nell’ultimo precedente, disputatosi in terra molfettese, il Borgorosso si impose per 1-0 grazie al sigillo di Terrone. Mister Carlucci dovrà fare a meno di Domenico Messina, Sebastian Magueran e Alessio Ricatti appiedati dal Giudice Sportivo. La gara sarà diretta da Riccardo Borghi di Molfetta coadiuvato da Piergiacomo Palermo e Giuseppe Francesco Magnifico di Bari.

Alle 15.30 invece, toccherà al Bisceglie che al “Ventura” ospiterà il Canosa. Nerazzurri che puntano a proseguire il momento positivo dopo la qualificazione in Coppa e la vittoria in trasferta sul Real Siti. Al contempo, gli uomini di Cinque vorranno regalare la seconda gioia ai propri sostenitori. Il Canosa è reduce dal pareggio in extremis contro il Borgorosso e, dovrà fare a meno dell’ex Lorusso espulso nella gara contro i molfettesi mentre, tra i nerazzurri tornerà a disposizione Di Rito. Giammarco Raimondo è l’arbitro designato per il match e sarà affiancato da Pierpaolo Calabrese e Niccolò Gugliotta di Bari.

Alla stessa ora, ma al “Di Liddo”, toccherà al Don Uva che affronterà la Rinascita Rutiglianese nel secondo incontro del campionato di Promozione. I biancogialli vorranno voltare pagina dopo il pesante ko contro la Nuova Spinazzola e interrompere la striscia negativa di tre ko di fila tra campionato e Coppa. La compagine granata invece, è reduce dalla vittoria per 2-1 sul Real San Giovanni. Don Uva- Rinascita Rutiglianese sarà arbitrata da Marcello D’Aulisa di Barletta. Assistenti Giuseppe Colapinto e Francesco Sifo di Molfetta.

Foto: Emmanuele Mastrodonato