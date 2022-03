Anticipo Bisceglie Femminile in casa delle campionesse d’Italia del Futsal Pescara

Terzo impegno consecutivo al venerdì per il Bisceglie Femminile, di scena domani sera, ore 20, sul campo delle campionesse d’Italia in carica del Futsal Pescara per disputare il diciannovesimo turno di Serie A di calcio a 5.

Momento da gestire con grande attenzione in casa neroazzurra come evidenzia il presidente Nicolò Abbattista, “Veniamo da un periodo molto intenso con tante gare ravvicinate ed un enorme dispendio di energie fisiche e mentali. Abbiamo raccolto 4 punti nel girone di ritorno, bisogna reagire tutti insieme per dare il massimo in vista del finale di stagione”. Il pari del Granzette in casa del Kick Off certifica l’impossibilità di migliorare la posizione in classifica, gli stimoli il Bisceglie dovrà trovarli dentro di sé, “Dobbiamo porci come obiettivo – continua il numero uno neroazzurro – quello di conservare l’ottava piazza per andare ai playoff scudetto attraverso un finale di stagione regolare cercando di trovare lo standard prestazionale della prima parte di stagione. Certo, il percorso è pieno di insidie, ma abbiamo mezzi e qualità per poter tenere a distanza le squadra che ci seguono a pochi punti di distanza”.

Domani si va in casa del Futsal Pescara seconda forza del torneo e reduce da quattro vittorie consecutive, “Venerdì dobbiamo fare risultato, anche se di fronte abbiamo una delle principali candidate allo scudetto, ma questo non fa differenza. Ciò che farà la differenza sono gli episodi che molte volte ci vedono penalizzati da nostri piccoli errori che paghiamo a caro prezzo. Dobbiamo lottare su ogni pallone – conclude Abbattista – non lasciarci intimorire dalle nostre avversarie. Sono fiducioso, lo sono sempre stato e se qualche volta sono andato sopra le righe è perchè credo che ciò che abbiamo raccolto sia o meno di ciò che meritiamo. Non siamo una squadra da ottava posizione di questo ne sono sicuro, anche se la classifica dice questo. Il Covid ha condizionato il nostro cammino portandoci a giocare una partita ogni tre giorni, ma nonostante tutto abbiamo sempre dato tutto come faremo sino alla fine”.

Futsal Pescara-Bisceglie Femminile sarà diretta da Daniele Intoppa di Roma 2 e Angelo Bottini di Roma 1; crono: Diego Mitri di Albano Laziale. Diretta streaming a partire dalle ore 19.55 su www.futsaltv.it