Annalisa Mileno torna alla Star Volley Bisceglie: “Riprendo da dove ci eravamo lasciati”

Il legame tra Annalisa Mileno e la Star Volley Bisceglie si rinnova con entusiasmo. La palleggiatrice abruzzese, classe 1993, farà nuovamente parte del roster nerofucsia, pronta a mettere al servizio della squadra la sua qualità tecnica, la determinazione e la leadership che l’hanno resa una beniamina del pubblico biscegliese. Dopo un biennio straordinario, culminato con il terzo posto da matricola in B2 e la promozione in B1, la Mileno si appresta a vivere un altro capitolo della sua storia con il club.

«Quando è arrivata la chiamata della dirigenza non stavo più nella pelle – ha raccontato – sono davvero felice di tornare a Bisceglie e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare, riprendendo da dove ci eravamo lasciati». Il suo percorso vanta tappe prestigiose in B2 con San Gabriele Vasto, Isernia, Aprilia, Manfredonia, Real Volley Napoli, Orsogna, Baronissi e Castellaneta, e in B1 con Dannunziana Pescara, Melendugno e Teramo.

La capacità di Annalisa Mileno di mettersi al servizio delle compagne e del progetto tecnico è un valore aggiunto che la Star Volley intende capitalizzare ancora una volta in questa stagione di B1. «Le motivazioni sono altissime – ha concluso – e non vedo l’ora di riabbracciare il nostro meraviglioso pubblico. Si torna a casa!».

Un ritorno che sancisce la volontà comune di crescere insieme, consolidando l’ambizione di un club sempre più protagonista nel panorama della pallavolo italiana. Credits: Cristina Pellegrini