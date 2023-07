Anna e Carmelo Musci brillano agli assoluti di atletica leggera con un oro e un bronzo

Medaglie di valore per gli atleti biscegliesi Carmelo e Anna Musci in occasione dei Campionato Italiani assoluti di atletica leggera che si sono svolti allo stadio Cozzoli di Molfetta dal 28 al 30 luglio.

Carmelo Musci ha portato a casa la medaglia di bronzo nel lancio del disco. L’atleta biscegliese in forza alla Fiamme Gialle ha chiuso con la misura di 56.19 metri, giunta al quarto tentativo. Oro per Giovanni Falloci (Fiamme Gialle – 59.81), argento per Enrico Saccomano che ha chiuso con 56.21.

Vittoria invece per Anna Musci nel lancio del peso. La 19enne biscegliese è balzata in testa alla classifica dopo il secondo lancio (15.26) poi il ritorno delle avversarie con la Musci che nei lanci di finale ha raggiunto la misura di 15.75 che le è valsa l’oro davanti a Monia Cantarella (ARCS-Cus Perugia) con un 15.58. Terza Sara Verteramo (Cus Torino) con 15.29.