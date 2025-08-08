Anna Biasi ed Elisabetta Ndoj rafforzano il roster di Star Volley

Un altro colpo in prospettiva per la Star Volley Bisceglie: Anna Biasi, giovane centrale classe 2007, approda nel roster nerofucsia per la stagione 2025-2026 con l’obiettivo di affermarsi nella categoria superiore. Dopo un’annata da protagonista in B2 con la maglia della Volley Academy Piacenza, la promettente atleta è pronta per affrontare nuove sfide sotto la guida di coach Dino Guadalupi.

Originaria del vivaio dell’Arena Volley Verona, Biasi ha maturato esperienze significative anche nel settore giovanile del Vero Volley Monza, tra le realtà più importanti della pallavolo italiana. Le sue prestazioni nel campionato Under 18 hanno attirato l’interesse della piazza piacentina, dove ha guadagnato un ruolo da titolare e contribuito in maniera determinante alla salvezza del club.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di un club ambizioso e mi sento pronta per dare tutto in questa nuova sfida» ha dichiarato Anna Biasi, carica di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. «Non vedo l’ora di iniziare, conoscere lo staff e creare un bel legame con le mie nuove compagne. Per me è un passo importante, il primo fuori dal circuito giovanile, e intendo sfruttarlo al massimo per crescere a livello tecnico e tattico».

Sostanza, potenza e atletismo per la Star Volley Bisceglie nel ruolo di centrale. La dirigenza nerofucsia ha ingaggiato Elisabetta Ndoj, classe 2004, che malgrado la giovane età ha già alle spalle due stagioni in B1.

L’atleta di Padova (184 centimetri) ha compiuto la trafila del vivaio al Campodarsego fino all’Under 16, quindi all’Aduna Volley, guadagnandosi subito spazio in prima squadra e facendosi trovare pronta per un primo salto al Volley Lions Clodia, con cui ha centrato la promozione dalla B2 alla B1. Trascorsa un’altra annata a Chioggia, Ndoj ha vissuto l’esperienza nei ranghi della Versilia Pietrasanta, sempre nel terzo livello pallavolistico nazionale, con riscontri lusinghieri e un impatto di spessore con la categoria. Ora è determinatissima ad affrontare l’avventura biscegliese: «È l’occasione per crescere in un ambiente stimolante e giocare in una piazza ambiziosa che ha fatto molto bene in pochissimo tempo. Sarà una nuova ed entusiasmante sfida». Il reparto delle centrali della Star Volley Bisceglie sarà perciò composto da Benedetta Cometti, Elisabetta Ndoj, Anna Biasi e Irene D’Ambrosio.