Angelo Pedico confermato nella Virtus Bisceglie versione 2022/23

La grinta ed il dinamismo di Angelo Pedico saranno al servizio della Virtus Bisceglie anche per la stagione 2022/23.

Il club ha ufficializzato il rinnovo del rapporto con il terzino destro classe 2000. Il calciatore tranese continuerà a costituire un riferimento per il pacchetto arretrato della formazione affidata al tecnico Aldo Piccarreta, che punta ad inserirsi fra le protagoniste del torneo di Prima categoria.

Pedico ha dalla sua un’esperienza importante in terra calabrese, con le maglie di Vigor Lamezia e Cassano Sybaris. La sua generosità e la capacità di mettersi al servizio del gruppo sono componenti molto importanti per la definizione degli equilibri di un team deciso a far bene.