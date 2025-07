Angelo Carlucci torna alla guida del Don Uva Calcio 1971

Il Don Uva Calcio 1971 ufficializza il ritorno in panchina di Angelo Carlucci, che assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2025-2026. Molfettese, classe 1979, Carlucci è una figura molto nota e stimata nell’ambiente calcistico locale, nonché già protagonista di un triennio vincente con il club biscegliese dal 2016 al 2019.

L’accordo è stato siglato grazie all’operato del direttore generale Emanuele Troilo e del direttore sportivo Lorenzo De Gennaro, riconfermato nel suo ruolo. Accanto a Carlucci ci sarà il suo storico collaboratore Lorenzo Brunetta, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore.

Il ritorno di Carlucci rappresenta un momento significativo per la società, che punta a rinnovare il successo e lo spirito vincente vissuti sotto la sua precedente gestione: promozione in Prima Categoria al termine della stagione 2016-2017, vittoria del campionato di Prima Categoria l’anno seguente, e uno straordinario sesto posto al debutto in Promozione nel 2018-2019.