Angarano: “Final Eight successo strepitoso, un sogno diventato splendida realtà”

Sono passate alcune ore dal termine della Final Eight di Coppa Italia di Serie A che ha avuto luogo al PalaDolmen di Bisceglie dal 7 al 10 aprile. Un successo clamoroso per organizzazione, affluenza di pubblico e spettacolo in campo che probabilmente inserisce l’evento biscegliese tra i migliori di sempre.

“È stato un successo strepitoso – ha commentato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – che ha riscosso apprezzamento unanime da parte di tutti: organizzatori, squadre provenienti da tutta Italia, tecnici, giornalisti, spettatori. Tutti si sono sentiti a casa, l’accoglienza e il supporto hanno fatto la differenza. Un risultato di cui possiamo e dobbiamo essere fieri. Sono stati quattro giorni magnifici di sport e valori, partite molto emozionati e puro divertimento. Bisceglie è stata protagonista sulla stampa nazionale”.

“Oltre allo spettacolo in campo è stato bellissimo vedere le squadre in giro per la nostra Città, a scattare foto a scoprire ed apprezzare la bellezza di Bisceglie con l’auspicio che giocatrici e componenti degli staff possano tornare a trovarci. Ovviamente tutto questo ha avuto ricadute positive sull’economia cittadina e sulle strutture ricettive ed anche questo è un aspetto da tenere in considerazione”.

“Le giocatrici di Bisceglie Femminile, Falconara e Lazio hanno incontrato gli studenti della scuola Battisti-Ferraris per parlare di parità di genere ed esperienze umane, dando un senso ulteriore alla manifestazione. L’ingresso in campo nella finale (in diretta su Sky Sport) con le maglie della Race for the Cure organizzata da Susan G. Komen Italia ha consentito di lanciare da Bisceglie un messaggio sull’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori al seno”.

“Insomma, è stata una manifestazione bellissima e molto riuscita, che ha messo in bella mostra Bisceglie. Le immagini del Paladolmen gremito, le note dell’Inno di Mameli rimarranno sempre nei nostri cuori”.

“Se ciò è stato possibile è grazie ad un magnifico gioco di squadra. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato a questo spettacolo, innanzitutto alla Divisione Calcio a cinque che ha scelto Bisceglie e che ha organizzato l’evento in maniera impeccabile con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Vision Management e del Bisceglie Femminile presieduto da Niki Abbattista, che mesi fa mi aveva paventato la possibilità di candidare Bisceglie. Sembrava un sogno ma con impegno è diventata una splendida realtà”.

“E il nostro grazie va a tutti coloro che, anche nell’ombra, hanno dato il loro apporto per curare ogni minimo dettaglio della Final Eight. Riqualificazione del Paladolmen, allestimenti, pulizie, dotazioni tecniche e strumentali, impianti, promozione, sicurezza, presidio sanitario, supporto negli aspetti logistici. Senza questa grande sinergia non sarebbe stato possibile conseguire un risultato così bello e apprezzato”.

FOTO: LIBRALATO/DIVISIONE