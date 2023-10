Ancora un successo per l’Unione Calcio, amaro stop della Virtus Bisceglie

Pomeriggio dolce amaro per Unione Calcio Bisceglie e Virtus Bisceglie, impegnate alle ore 15.30 rispettivamente contro Foggia Incedit, nella quarta giornata del campionato di Eccellenza, ed Etra Vancouver Barletta, nel match valevole per il secondo turno del girone A di Prima Categoria.

Prosegue l’imbattibilità dei ragazzi di mister Monopoli, autori di un brillantissimo inizio di stagione. I biscegliesi, infatti, liquidano con pieno merito il Foggia Incedit al termine di una partita condotta egregiamente e conclusasi con un perentorio 3-0. Gli azzurri, schierati con il consueto 4-4-2 e la collaudata coppia offensiva Saani-Amoroso, approcciano bene la contesa ma nella prima mezz’ora devono scontrarsi con la buona fase difensiva dei foggiani molto attenti ed ordinati in fase di interdizione. Gli sforzi dei padroni di casa si concretizzano al 39′ quando Mbaye approfitta della prima sbavatura degli ospiti e porta avanti i suoi. Il gol nel finale di primo tempo spiana la strada agli azzurri che, poco prima dell’ora di gioco, arrotondano il punteggio con Zinetti, bravissimo al 58’ a mettersi in proprio e a trafiggere Capossele con un destro imparabile. Tre giri di lancette più tardi, infine, l’Unione chiude virtualmente la gara con il 3-0 firmato da capitan Bufi sugli sviluppi di un corner. Nell’ultimo segmento di partita, infatti, i padroni di casa controllano agevolmente i timidi tentativi ospiti conquistando al fischio finale tre punti fondamentali per il prosieguo del torneo.

Con questo successo l’Unione sale dunque a quota 10 in classifica e resta nelle zone altissime della graduatoria alla vigilia del confronto diretto con il Polimnia in programma domenica prossima sul terreno di gioco dei baresi, autori di un brillantissimo inizio di stagione al pari dei biscegliesi.

Altalena di emozioni al “Manzi Chiapulin” ma al termine dei novanta minuti di gioco i tre punti li conquistano i padroni di casa dell’Etra Vancouver Barletta che rimontano lo svantaggio e portano a casa l’intera posta in palio con il punteggio di 3-2. Approcciano meglio la sfida i barlettani che al 15’ sbloccano la gara grazie a Bollino. La reazione biscegliese, però, non tarda ad arrivare e, prima, al 28’ Di Franco ristabilisce immediatamente la parità e, nel segmento finale di frazione, Ragno completa la rimonta della Virtus siglando l’1-2 al 40’, risultato con il quale si va al riposo. Il rientro dall’intervallo, tuttavia, è di marca barlettana e al 50’ Capogna riequilibra la contesa. L’episodio cambia l’inerzia della gara e al 75’ l’Etra opera il controsorpasso ancora con Capogna che supera Musacco, sigla la doppietta personale e consegna il successo ai padroni di casa.

Quello odierno è quindi il secondo stop consecutivo per l’undici di mister Piccarreta, ancora fermo al palo dopo centottanta minuti di campionato. Nel prossimo turno, in programma domenica 8 ottobre, la Virtus Bisceglie riceverà al “Di Liddo” il Noicattaro. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

