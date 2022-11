Ancora un ko per il Futbol Cinco in C1, Nettuno a valanga supera l’Azetium Rutigliano / CLASSIFICHE

Tre punti in due gare. E’ il bilancio delle partite che ha visto protagoniste Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nella giornata di martedì 1 novembre.

I nerazzurri di Tritto trovano la terza sconfitta consecutiva (dopo quelle con Alta Futsal ed Aradeo) con il Futsal Terlizzi nel posticipo del settimo turno del massimo torneo regionale. Nel 9-4 finale, le reti biscegliesi portano la firma di Sinigaglia, D’Elia (premiato ad inizio gara con una maglia celebrativa per i 100 siglati con la maglia del Futbol Cinco), Russo e De Cillis. Per gli ospiti invece, grande protagonista è Murolo artefice di un poker a cui si aggiungono gli acuti di Saragaglia, De Scisciolo, Albrizio, De Chirico e Giancola. Il Futbol Cinco rimangono a quota 6 lunghezze in compagnia di Barletta calcio a 5 e Futsal Terlizzi. Sabato 5 novembre, i biscegliesi si recheranno nella tana del Futsal Brindisi.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Larga vittoria del Nettuno che supera per 13-5 l’Azetium Rutigliano nella quarta giornata del torneo serie C2 girone A. Mattatore dell’incontro è Gadaleta artefice di ben sette reti, a cui si aggiungono la tripletta di De Cillis, la doppietta di Cangelli ed il sigillo di Di Clemente. Biancazzurri che si portano a 3 punti così come MB Futsal Giovinazzo e Public Molfetta (prossimo avversario del Nettuno).

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A