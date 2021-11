Ancora un derby per la Diaz, Cinco sfida la capolista, Nettuno in trasferta

Il penultimo weekend di Novembre coincide con tre sfide tutte da gustare per le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 20 novembre.

Conquistare i primi punti in trasferta. E’ questo l’obiettivo dei biancorossi di mister Danisi rinvigoriti dal netto successo sul Bitonto Futsal Club e di scena al “Polivalente Lorusso” di Binetto per affrontare il Dream Team Palo del Colle nel settimo turno del campionato cadetto di calcio a 5 girone G. Una gara aperta ad ogni risultato con le due contendenti, appaiate in classifica con 7 punti, vogliose di uscire indenni dal match per avvicinarsi sempre piu’ alla top five della classifica e dare continuità ai successo ottenuti nell’ultimo turno. Il Dream Team Palo del Colle infatti, è reduce dalla vittoria per 9-8 sul Senise e dal pareggio interno con il Bitonto Futsal Club. I ragazzi di Guarino hanno siglato sinora 15 reti di cui 4 portano la firma di Ruiz Gonzalez a segno con una tripletta nella vittoria contro la compagine lucana. La gara sarà diretta da Giovanni Loprete di Catanzaro il quale sarà coadiuvato da Lucy Molinaro di Lamezia Terme. Cronometrista Vito Matera di Molfetta. Fischio d’inizio ore 16.00.

Mezz’ora prima, al “Paladolmen” invece, il Futbol Cinco se la vedrà con la capolista Futsal Noci nel decimo incontro del massimo torneo regionale di calcio a 5. I nerazzurri, reduci dall’affermazione in trasferta contro gli Azzurri Conversano, punteranno a fare lo sgambetto alla prima della classe che, in nove apparizioni, ha conquistato otto vittorie ed un pareggio contro il New Taranto calcio a 5. Tra le due squadre vi sono dodici punti di differenza (25 il Noci e 13 il Futbol Cinco) con i baresi che detengono il terzo miglior attacco con 50 gol a referto ed il reparto difensivo meno perforato avendo subito 17 reti. Il pericolo numero 1 si chiama Roberto Ferdinelli a segno in 15 occasioni. Edoardo Di Gregorio di Taranto e Antonio Pedarra di Foggia arbitreranno la contesa.

Sempre alle ore 16.00, al “Pala Panunzio” di Molfetta, toccherà al Nettuno ospite della Public Molfetta nella settima giornata del campionato serie C2 girone A. Entrambe le squadre puntano a voltare pagina dopo i ko maturati nell’ultima giornata rispettivamente contro Cus Bari e Poggiorsini per avvicinarsi alle compagini che le precedono. Dirigerà l’incontro Nicola Ostuni di Bari.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco