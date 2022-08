Ancona e Lullo arrivi nel mercato “green” dell’Unione Calcio Bisceglie

Due giovani di prospettiva rappresentano le novità odierne di mercato in casa Unione Calcio Bisceglie in vista della prossima annata. Si tratta degli under Sante Ancona e Saverio Lullo.

Sante Ancona (classe ’03), è un portiere altamurano che giunge a titolo definitivo dal Martina Calcio 1947, fresco di vittoria degli spareggi nazionali per l’accesso in Serie D e con trascorsi in Eccellenza con Città di Mola e Soccer Massafra. Ancona ha cominciato la carriera con esperienze di settore giovanile con Fidelis Andria e Bisceglie.

Proviene dalla Primavera della Fidelis Andria, invece, Saverio Lullo, difensore centrale classe 2004 che va ad arricchire la pattuglia arretrata a disposizione del tecnico Luca Rumma.