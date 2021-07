Anche Sasso rinnova per la nuova Diaz

Altra conferma in casa Diaz con la dirigenza biscegliese che nella giornata odierna annuncia l’accordo per il rinnovo di Roberto Sasso.

Stagione da protagonista, quella appena conclusa da Sasso. Il laterale offensivo di Bisceglie ha dato il suo importante contributo all’interno del roster, contribuendo poi a vittorie importanti grazie ai 9 gol messi a segno. Per il calcettista classe ’95 parte quindi una nuova avventura in una Diaz pronta a mutare pelle e provare a crescere sempre più, “Nel corso degli anni Sasso ha avuto una crescita costante – dichiara il presidente Giuseppe Cortellino – abbinata ad una volontà di volersi migliorare che rappresenta una dote importante. È stato utile nello spogliatoio avere uno come Sasso, anche con i più giovani che si sono approcciati alla prima squadra. Come Cassanelli – conclude Cortellino – Sasso rappresenta la ‘biscegliesità’, un elemento che teniamo in considerazione alla Diaz”.